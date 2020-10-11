Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в обстрілах на другий день перемир’я

Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в серйозних порушеннях і злочинах проти мирного населення всього через день після узгодження припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У неділю Азербайджан звинуватив Вірменію в сильному обстрілі житлового району в Гянджі, другому за величиною місті країни.

Генеральна прокуратура Азербайджану заявила, що п'ять осіб було вбито і 28 поранено в результаті нападу, який, за її словами, порушив норми Женевської конвенції про захист цивільного населення.

Міністерство оборони Вірменії назвало звинувачення Азербайджану "абсолютною брехнею" і звинуватило Азербайджан в продовженні обстрілів населених пунктів в Карабаху, включаючи Степанакерт, найбільше місто регіону.

Фотограф агентства Reuters в Гянджі бачив, як в неділю вранці рятувальники виносили одну мертву людину з руїн великого житлового будинку. Будівля була майже знищена, екскаватор розбирав завали.

Будинки й автомобілі в безпосередній близькості також були серйозно пошкоджені. Агентство відзначає, що не може незалежно перевірити твердження Азербайджану про кількість загиблих.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в гуманітарних цілях домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабаху з 12:00 10 жовтня.