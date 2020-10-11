Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на второй день перемирия

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в серьезных нарушениях и преступлениях против мирного населения всего через день после согласования прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В воскресенье Азербайджан обвинил Армению в сильном обстреле жилого района в Гяндже, втором по величине городе страны.

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что пять человек были убиты и 28 ранены в результате нападения, которое, по ее словам, нарушило нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения.

Министерство обороны Армении назвало обвинения Азербайджана "абсолютной ложью" и обвинило Азербайджан в продолжении обстрелов населенных пунктов в Карабахе, включая Степанакерт, крупнейший город региона.

Фотограф агентства Reuters в Гяндже видел, как в воскресенье утром спасатели выносили одного мертвого человека из руин большого жилого дома. Строение было почти уничтожено. Экскаватор разбирал завалы.

Здания и автомобили в непосредственной близости также были серьезно повреждены. Агентство отмечает, что не может независимо проверить утверждения Азербайджана о количестве погибших.

Напомним, Армения и Азербайджан в гуманитарных целях договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября.