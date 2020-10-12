У Загребі сталася стрілянина біля будівлі парламенту, поранений поліцейський
Понеділок, 12 жовтня 2020, 11:41
Озброєний чоловік в понеділок вранці відкрив вогонь біля будівлі парламенту в столиці Хорватії Загребі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernji List.
Інцидент стався близько 8 ранку на площі Святого Марка, на якій розташована будівля парламенту та інші держустанови.
В результаті стрілянини один поліцейський отримав вогнепальні поранення в ліве плече і передпліччя і був доставлений в лікарню, його життю нічого не загрожує.
Нападник втік, а через деякий час поліція знайшла тіло людини, опис якої відповідав злочинцеві. Він покінчив життя самогубством. Мотиви нападу поки невідомі.
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