У Загребі сталася стрілянина біля будівлі парламенту, поранений поліцейський

Озброєний чоловік в понеділок вранці відкрив вогонь біля будівлі парламенту в столиці Хорватії Загребі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernji List.

Інцидент стався близько 8 ранку на площі Святого Марка, на якій розташована будівля парламенту та інші держустанови.

В результаті стрілянини один поліцейський отримав вогнепальні поранення в ліве плече і передпліччя і був доставлений в лікарню, його життю нічого не загрожує.

Нападник втік, а через деякий час поліція знайшла тіло людини, опис якої відповідав злочинцеві. Він покінчив життя самогубством. Мотиви нападу поки невідомі.