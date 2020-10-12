В Загребе произошла стрельба у здания парламента, ранен полицейский

Вооруженный мужчина в понедельник утром открыл огонь у здания парламента в столице Хорватии Загребе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernij List.

Инцидент произошел около 8 утра на площади Святого Марка, на которой расположено здание парламента страны и другие госучреждения.

В результате стрельбы один полицейский получил огнестрельные ранения в левое плечо и предплечье и был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Нападавший скрылся, а через некоторое время полиция нашла тело человека, описание которого соответствует преступнику. Он покончил жизнь самоубийством. Мотивы нападения пока неизвестны.