В Загребе произошла стрельба у здания парламента, ранен полицейский
Понедельник, 12 октября 2020, 11:41
Вооруженный мужчина в понедельник утром открыл огонь у здания парламента в столице Хорватии Загребе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vecernij List.
Инцидент произошел около 8 утра на площади Святого Марка, на которой расположено здание парламента страны и другие госучреждения.
В результате стрельбы один полицейский получил огнестрельные ранения в левое плечо и предплечье и был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Нападавший скрылся, а через некоторое время полиция нашла тело человека, описание которого соответствует преступнику. Он покончил жизнь самоубийством. Мотивы нападения пока неизвестны.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua