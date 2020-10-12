Генконсульство Украины во Вроцлаве появится в 2021 году - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что новое генконсульство Украины заработает во Вроцлаве в следующем году.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Польши в Киеве в понедельник.

"Я принял решение об открытии нового генконсульства во Вроцлаве", - сказал Зеленский.

"Ожидаю, что оно заработает уже в следующем году", - добавил президент.

Планы открыть генеральное консульство Украины во Вроцлаве звучали еще при президентстве Петра Порошенко. В декабре 2018-го посол Андрей Дещица анонсировал открытие генерального консульства в 2020 году.

Посол подчеркнул увеличение в Польше количества украинских мигрантов, в связи с чем значительно возросло количество обращений в консульские учреждения и необходимость открытия еще одной консульского учреждения на западе Польши.