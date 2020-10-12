У Чехії закриють всі школи через коронавірус

Уряд Чехії планує з 14 жовтня закрити школи всіх рівнів, а школярі перейдуть на дистанційне навчання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Міністр освіти Роберт Плага запропонував закрити школи в період з 14 по 23 жовтня. Далі йдуть канікули до неділі, 1 листопада.

"При розгляді пропозиції про закриття шкіл на вісім робочих днів переважала думка, що якби були дані про те, що цей захід знизить поширення коронавірусу, це було б можливо протягом більш короткого часу", - повідомило джерело, знайоме з переговорами.

Дитячі садки закриття не торкнулося.

Міністр фінансів Олена Шіллерова також підтвердила закриття шкіл як один з можливих заходів. Офіційно рішення мають оголосити пізніше.

Деякі установи початкової освіти можуть залишитися відкритими для дітей медичних працівників.

Нагадаємо, у Чехії через стрімке поширення коронавірусу з 12 жовтня набули чинності нові обмеження, які діятимуть протягом двох тижнів.