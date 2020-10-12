В Чехии закроют все школы из-за коронавируса

Правительство Чехии планирует с 14 октября закрыть школы всех уровней, а школьники перейдут на дистанционное обучение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Министр образования Роберт Плага предложил закрыть школы в период с 14 по 23 октября. Далее идут каникулы до воскресенья, 1 ноября.

"При рассмотрении предложения о закрытии школ на восемь рабочих дней преобладало мнение, что если бы были данные о том, что эта мера снизит распространение коронавируса, это было бы возможно в течение более короткого времени", - сообщил источник, знакомый с переговорами.

Детские сады закрытие не коснулось.

Министр финансов Елена Шиллерова также подтвердила закрытие школ как одну из возможных мер. Официально решение должны объявить позже.

Некоторые учреждения начального образования могут остаться открытыми для детей медицинских работников.

Напомним, в Чехии из-за стремительного распространения коронавируса с 12 октября вступили в силу новые ограничения, которые будут действовать в течение двух недель.