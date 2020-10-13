В Італії ухвалили новий пакет заходів для стримування пандемії

Прем'єр-міністр Італії пізно ввечері в понеділок підписав новий надзвичайний указ, спрямований на подолання коронавірусної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Нові заходи жорсткіші, ніж планувалося в більш ранній редакції указу минулого тижня, через зростання кількості випадків інфекції.

Новий указ передбачає заборону вечірок у всіх приміщеннях і на відкритому повітрі.

Цивільні або релігійні церемонії, такі як весілля і хрестини, як і раніше дозволені відповідно до правил, встановлених попередніми указами. Але прийоми і заходи після церемоній тепер обмежені 30 гостями. За колишніми правилами дозволялася присутність до 200 осіб.

Ресторани, піцерії і тратторії повинні закриватися не пізніше півночі.

Також людям заборонено збиратися за межами таких місць, як бари та ресторани, з 21:00 до 6:00.

Всі непрофесійні контактні види спорту, в тому числі міні-футбол, заборонені.

Крім того, режим самоізоляції тепер скорочений з 14 до 10 днів для безсимптомних випадків.

Указ діятиме протягом 30 днів до 13 листопада - тоді міністри вирішать, чи слід продовжити правила.

Італія в п'ятницю перевищила 5 000 нових випадків захворювання COVID-19 за один день вперше з березня. Щоденні інфекції залишалися вище 5000 як в суботу, так і в неділю.