В Италии принят новый пакет мер по сдерживанию пандемии

Премьер-министр Италии поздно вечером в понедельник подписал новый чрезвычайный указ, направленный на преодоление коронавирусного кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новые меры жестче, чем планировалось в более ранней редакции указа на прошлой неделе, из-за роста количества случаев инфекции.

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Новый указ предусматривает запрет вечеринок во всех помещениях и на открытом воздухе.

Гражданские или религиозные церемонии, такие как свадьбы и крестины по-прежнему разрешены в соответствии с правилами, установленными предыдущими указами. Но приемы и мероприятия после церемоний теперь ограничены 30 гостями. По прежним правилам разрешалось присутствие до 200 человек.

Рестораны, пиццерии и траттории должны закрываться не позднее полуночи.

Также людям запрещено собираться за пределами таких мест, как бары и рестораны, с 21:00 до 6:00.

Все непрофессиональные контактные виды спорта, в том числе мини-футбол, запрещены.

Кроме того, режим самоизоляции теперь сокращен с 14 до 10 дней для бессимптомных случаев.

Указ будет действовать в течение 30 дней до 13 ноября - тогда министры решат, следует ли продолжить правила.

Италия в пятницу превысила 5000 новых случаев заболевания COVID-19 за один день впервые с марта. Ежедневные инфекции оставались выше 5000 как в субботу, так и в воскресенье.