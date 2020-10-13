Качинський: Польща не дозволить ЄС "тероризувати" себе грошима

Заступник прем'єр-міністра Польщі і глава правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський пригрозив накласти вето на бюджет ЄС і коронавірусний фонд, "якщо погрози і шантаж" з Брюсселя продовжаться.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Gazeta Polska, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Якщо погрози і шантаж продовжаться, то ми будемо твердо захищати життєво важливі інтереси Польщі. Вето. Ми будемо діяти проти будь-кого, хто буде використовувати проти нас якісь вимагання", - відповів Качинський, коли його запитали про можливе вето для бюджету ЄС та коронавірусного фонду.

Качинський розкритикував чиновників і політиків ЄС, які, на його думку, "вимагали, щоб ми відмовилися від всього, що для нас надзвичайно важливо, бо їм так подобається".

"Ми будемо захищати нашу ідентичність, нашу свободу і суверенітет за будь-яку ціну. Ми не дозволимо тероризувати себе грошима. Наша відповідь на ці дії буде чіткою: ні", - додав Качинський.

Єврокомісія розпочала проти Польщі кілька дисциплінарних процедур. Лише цього року комісія ініціювала процедуру порушення проти Польщі через дисциплінарні дії щодо суддів.

У першому звіті про стан верховенства права в ЄС Єврокомісія також розкритикувала Польщу щодо стану ЗМІ.

На додачу минулого тижня Європарламент прийняв резолюцію, в якій закликав створити механізм сприяння демократії, верховенству права та основним правам. Євродепутати зазначили, що щорічні рекомендації для країн ЄС повинні бути пов'язані з механізмом бюджетних санкцій за порушення.