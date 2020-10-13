Країни ЄС готуються до потенційного хаосу через Brexit без угоди - ЗМІ

Країни-члени Євросоюзу розглядають стратегію дій на випадок провалу переговорів про торговельні відносини з Великобританією, включаючи можливе відновлення переговорів після закінчення крайнього терміну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Telegraph з посиланням на джерела.

Одне високопоставлене дипломатичне джерело у впливовій країні ЄС сказало, що існує ризик того, що обидві сторони занадто закріпляться на своїх позиціях, щоб укласти угоду до крайнього терміну.

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Визнаючи, що розкол буде болючим, високопоставлений дипломат сказав, що це може сконцентрувати зусилля обох сторін.

"У нас буде період хаосу, але якщо нам потрібно побачити, як розвиваються справи і наскільки це боляче, перш ніж політики прийдуть в себе, то нехай так і буде", - сказав дипломат.

"Ніщо не говорить про те, що торговельні переговори не зможуть відновитися тільки тому, що немає угоди. У нас може бути сценарій, за яким це не спрацює вчасно, але коли-небудь в майбутньому", - додав він.

Інше джерело з ЄС наполягало на тому, що торгових переговорів з Брюсселем після укладення угоди не буде. Замість цього Британія змушена укласти двосторонні угоди з окремими країнами-членами, щоб пом'якшити економічні наслідки.

Незважаючи на ознаки руху до потенційного компромісу щодо закону про субсидії, джерела з обох сторін попередили, що як і раніше існують значні прогалини.

Джерела в Брюсселі повідомили, що, якщо до четверга буде досягнутий достатній прогрес, лідери ЄС на саміті можуть зажадати подальшої інтенсифікації переговорів до кінця жовтня, який є крайнім терміном для укладення угоди.