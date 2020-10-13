Страны ЕС готовятся к потенциальному хаоса из-за Brexit без соглашения - СМИ

Страны-члены Евросоюза рассматривают стратегию действий на случай провала переговоров о торговых отношениях с Великобританией, включая возможное возобновление переговоров после истечения крайнего срока.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Один высокопоставленный дипломатический источник во влиятельной стране ЕС сказал, что существует риск того, что обе стороны слишком закрепятся на своих позициях, чтобы заключить соглашение до крайнего срока.

Признавая, что раскол будет болезненным, высокопоставленный дипломат сказал, что он может сконцентрировать усилия обеих сторон.

"У нас будет период хаоса, но если нам нужно увидеть, как развиваются дела и насколько это больно, прежде чем политики придут в себя, то пусть так и будет", - сказал дипломат.

"Ничто не говорит о том, что торговые переговоры не смогут возобновиться только потому, что нет соглашения. У нас может быть сценарий, по которому это не сработает вовремя, но когда-нибудь в будущем", - добавил он.

Другой источник из ЕС настаивал на том, что торговых переговоров с Брюсселем после заключения соглашения не будет. Вместо этого Британия будет вынуждена заключить двусторонние соглашения с отдельными странами-членами, чтобы смягчить экономические последствия.

Несмотря на признаки движения к потенциальному компромиссу по закону о субсидиях, источники с обеих сторон предупредили, что по-прежнему существуют значительные пробелы. Источники в Брюсселе сообщили, что, если к четвергу будет достигнут достаточный прогресс, лидеры ЕС могут потребовать дальнейшей интенсификации переговоров до конца октября, который является крайним сроком для заключения соглашения.