Останній член президії Коордради Білорусі на свободі залишив країну

Сергій Дилевський, єдиний член президії опозиційної Координаційної ради Білорусі, який дотепер перебував на свободі, виїхав до Польщі.

Про це повідомив прессекретар Координаційної ради Антон Родненков, пише "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

За словами Родненкова, Дилевський був змушений покинути Білорусь у зв'язку з побоюваннями за свою безпеку.

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Раніше Дилевський відвіз до Варшави свою сім'ю.

Минулого тижня стало відомо про звільнення Сергія Дилевського "за згодою сторін" з Мінського тракторного заводу, де він пропрацював 12 років.

Після президентських виборів 9 серпня Дилевський очолив страйковий комітет Мінського тракторного заводу, а пізніше увійшов до президії Координаційної ради.

До недавнього часу він був єдиним з президії Координаційної ради, хто залишався в Білорусі і на волі.