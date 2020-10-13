Последний член президиума Коордсовета Беларуси на свободе покинул страну

Сергей Дылевский, единственный член президиума оппозиционной Координационного совета Беларуси, который до сих пор находился на свободе, выехал в Польшу.

Об этом сообщил прес-ссекретарь Координационного совета Антон Родненков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

По словам Родненкова, Дылевский был вынужден покинуть Беларусь в связи с опасениями за свою безопасность.

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Ранее Дылевский отвез в Варшаву свою семью.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Дылевского "по соглашению сторон" с Минского тракторного завода, где он проработал 12 лет.

После президентских выборов 9 августа Дылевский возглавил забастовочный комитет Минского тракторного завода, а позже вошел в президиум Координационного совета.

До недавнего времени он был единственным из президиума Координационного совета, кто оставался в Беларуси и на свободе.