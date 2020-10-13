Тихановская выдвинула Лукашенко "народный ультиматум"

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выдвинула ультиматум самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, дав ему 13 дней, на выполнение народных требований.

"Народный ультиматум" опубликован в официальном телеграмм-канале Светланы Тихоновской со сроком исполнения до 25 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

До 25 октября, в связи с ультиматумом, Лукашенко должен выполнить три обязательных требования: он должен объявить об уходе; насилие на улицах должно прекратиться полностью; все политзаключенные должны быть освобождены.

Если до 25 октября эти требования не будут выполнены, "вся страна выйдет на улицы", и " 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", обещает Тихановська.

По словам оппозиционерки, то, что сейчас силовики бьют не только мужчин, но и женщин, и детей, и стариков, "это государственный террор, и каждый, кто еще не принял решение перейти на сторону народа — соучастник террора". Она добавила, что "разговоры за решеткой — это не диалог, бить свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог".

"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", — говорится в канале Тихоновской.

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