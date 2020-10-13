Глави МЗС Туреччини і Швеції вступили у словесну перепалку під час пресконференції

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу і його шведська колега Анн Лінде обмінялися звинуваченнями просто під час прес-конференції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Стоячи поруч з Анн Лінде, Мевлют Чавушоглу дорікнув їй в тому, що Стокгольм закликав Туреччину вивести війська з Сирії, звинуватив Швецію в підтримці курдських бойовиків, а також в мовчанні з приводу передбачуваного жорстокого поводження Греції з мігрантами — звинувачення, які Греція заперечує.

"Я хочу запитати ось про що: від чийого імені ви говорите Туреччині піти з Сирії або попереджаєте Туреччину?"- запитав Чавушоглу.

"Якщо ви так чутливі до прав людини, чому б вам хоч раз не покритикувати Грецію?" – сказав він.

Лінде відповіла на докір Чавушоглу словами: "Я ваша гостя. Я не стала б влаштовувати тут дебати".

"Я просто сподіваюся, що у всіх в Туреччині буде можливість висловити свої погляди так само відверто, як це робите ви, міністр", - сказала вона, натякнувши на проблеми зі свободою слова у Туреччині.