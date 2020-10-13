Главы МИД Турции и Швеции вступили в словесную перепалку во время пресс-конференции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его шведская коллега Анн Линде обменялись обвинениями прямо во время пресс-конференции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Стоя рядом с Анн Линде, Мевлют Чавушоглу упрекнул ее в том, что Стокгольм призвал Турцию вывести войска из Сирии, обвинил Швецию в поддержке курдских боевиков, а также в молчании по поводу предполагаемого жестокого обращения Греции с мигрантами — обвинения, которые Греция отрицает.

"Я хочу спросить вот о чем: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предупреждаете Турцию?"- спросил Чавушоглу.

"Если вы так чувствительны к правам человека, почему бы вам хоть раз не покритиковать Грецию?"- сказал он.

Линде ответила на упрек Чавушоглу словами: "Я ваша гостья. Я не стала бы устраивать здесь дебаты".

"Я просто надеюсь, что у всех в Турции будет возможность высказать свои взгляды так же откровенно, как это делаете вы, министр", - сказала она, намекнув на проблемы со свободой слова в Турции.