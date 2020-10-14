Независимость Шотландии поддерживают рекордные 58%

Поддержка независимости Шотландии от Великобритании находится на самом высоком уровне, который когда-либо регистрировали.

Таковы данные опроса Ipsos MORI, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Около 58% респондентов, которые готовы принять участие в голосовании, заявили, что поддерживают, чтобы Шотландия стала независимой страной.

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42% выступили за сохранение Шотландии в составе Великобритании.

Это самый высокий уровень поддержки независимости Шотландии, который когда-либо был зарегистрирован.

На референдуме о независимости 2014 года сторонники независимости проиграли с 45% голосов против 55%, которые выступили против отделения.

Поддержка независимости Шотландии выросла во время пандемии коронавируса, когда многие шотландцы считают, что правительство в Эдинбурге лучше справляется с кризисом, чем правительство Бориса Джонсона.

Во время пандемии правительство Шотландии часто принимало решения, отличные от решений Лондона.

Опрос показывает, что до первого министра Шотландии Николы Старджен положительно относятся более двух третей шотландцев, тогда как к Борису Джонсона негативно относятся три четверти.

В сентябре правительство Шотландии заявило, что подготовит законопроект для организации второго референдума о независимости.

В декабре прошлого года Стерджен написала письмо Джонсону с просьбой предоставить шотландскому парламенту полномочия назначить второй референдум, но получила отказ.