Шотландія підготує проєкт щодо нового референдуму про незалежність

Уряд Шотландії підготує законопроєкт для організації другого референдуму про незалежність Шотландії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Міністри погодилися, що планувати референдум раніше, ніж відбудуться вибори до парламенту Шотландії у травні 2021 року, вже не варто.

Водночас, зазначає перший міністр Нікола Стерджен, буде підготовлено законопроєкт, де пропишуть часові рамки та можливі запитання для нового референдуму.

У програмі щодо відповідного документа йдеться, що "якщо у майбутньому парламенті Шотландії законопроєкт отримає підтримку більшості, для будь-якого уряду Британії більше не буде моральних чи демократичних виправдань, щоб ігнорувати право народу Шотландії визначати своє майбутнє".

Опозиційні партії відреагували критикою, зокрема, Консерватори Шотландії звинуватили Стерджен у тому, що вона піднімає питання незалежності, не поспішаючи вирішувати соціальні питання.

"Нам потрібно рухати Шотландію вперед і виходити з цієї кризи разом, а не чіплятися за проблеми, які розділяли нас у минулому", - заявляє лідер партії Дуглас Росс.

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Спершу уряд Шотландії сподівався провести повторний референдум про незалежність під час каденції нинішнього парламенту. Водночас міністри прагнули погодити це з британським урядом, аби не було запитань до його легітимності.

У грудні минулого року Нікола Стерджен написала листа прем'єру Британії Борису Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум, але отримала відмову.

За результатами опитування YouGov, проведеного у серпні, більшість шотландців - 53% - підтримують незалежність від Великої Британії. Це на 2 процентні пункти вище, порівняно з січнем, та найвищий рівень підтримки незалежності, зафіксований YouGov.