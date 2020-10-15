МИД Беларуси вызвал "на ковер" посла Украины из-за указа Зеленского

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за указа президента Владимира Зеленского о привлечении в Украину белорусских IT-специалистов.

Об этом украинский дипломат рассказал вечером в среду 14 октября, сообщает "Европейская правда".

Кизим отметил, что на встрече ему вручили ноту о якобы "недружественном, открыто дискриминационном шаге со стороны Украины". Минск выразил недовольство в связи с указом Зеленского, который касается упрощения пребывания и трудоустройства белорусских специалистов в Украине.

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"Перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушении Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений трудно поддаются логике. Ведь указ был принят в связи с обращениями тех же белорусских специалистов, которыми было высказано желание работать в Украине и их просьбами создать для этого более приемлемые условия их пребывания", - написал Кизим на своей странице в Facebook.

Дипломат опроверг "недружественность" со стороны Украины. "Как мне кажется, это скорее акт помощи тем людям, которым сейчас нелегко в Беларуси", - отметил Кизим.

В МИД Беларуси заявили, что шаг Украины "граничит с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь".

Официальный Минск подчеркнул, что оставляет за собой право на применение соответствующих мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами.

Владимир Зеленский подписал указ для развития инвестиционного потенциала Украины и привлечения ИТ-специалистов и инноваторов из Беларуси 4 октября.