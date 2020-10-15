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Кулеба: Росія має відповісти за кібератаку на парламент Норвегії

Четвер, 15 жовтня 2020, 08:29

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав притягнути Росію до відповідальності за кібератаку на парламент Норвегії.

З такою заявою міністр виступив у середу ввечері 14 жовтня, повідомляє "Європейська правда". 

"Росія повинна понести відповідальність за кібератаки на парламент Норвегії", - написав Кулеба у своєму Twitter.

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Україна готова до посилення співробітництва з Норвегією та іншими партнерами у протидії кіберзагрозам, додав глава МЗС.

"Євроатлантична солідарність і взаємна підтримка мають ключове значення для протидії викликам гібридної війни", - підкреслив Кулеба.

Заява Кулеби надійшла наступного дня після того, як МЗС Норвегії звинуватило Росію у кібератаці на парламент країни.

Масштабний злам системи електронної пошти парламенту Норвегії відбувся 24 серпня.

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Кулеба Норвегія МЗС Росія
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