Кулеба: Россия должна ответить за кибератаку на парламент Норвегии
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии.
С таким заявлением министр выступил в среду вечером 14 октября, сообщает "Европейская правда".
"Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии", - написал Кулеба в своем Twitter.
Украина готова к усилению сотрудничества с Норвегией и другими партнерами в противодействии киберугрозами, добавил глава МИД.
"Евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны", - подчеркнул Кулеба.
Заявление Кулебы поступило на следующий день после того, как МИД Норвегии обвинил Россию в кибератаке на парламент страны.
Масштабный слом системы электронной почты парламента Норвегии состоялся 24 августа.