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Кулеба: Россия должна ответить за кибератаку на парламент Норвегии

Четверг, 15 октября 2020, 08:29

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии.

С таким заявлением министр выступил в среду вечером 14 октября, сообщает "Европейская правда".

"Россия должна понести ответственность за кибератаки на парламент Норвегии", - написал Кулеба в своем Twitter.

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Украина готова к усилению сотрудничества с Норвегией и другими партнерами в противодействии киберугрозами, добавил глава МИД.

"Евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны", - подчеркнул Кулеба.

Заявление Кулебы поступило на следующий день после того, как МИД Норвегии обвинил Россию в кибератаке на парламент страны.

Масштабный слом системы электронной почты парламента Норвегии состоялся 24 августа.

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