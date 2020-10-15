В Італії рекордний показник нових випадків коронавірусу, смертність - низька

В Італії за останню добу зафіксовано абсолютний рекорд зараження коронавірусом - 7332 нових випадків, в результаті чого загальна кількість досягла 372 799.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Найвищий показник до сьогоднішнього дня був зареєстрований 21 березня, тоді було підтверджено 6557 випадків за один день. Але в тому випадку було проведено 26 336 тестів, а вчора було зроблено 152 196 тестів, що є рекордом з початку пандемії.

1844 нових позитивних результатів підтверджено в Ломбардії, з них 1032 в Мілані. Як відомо, навесні Ломбардія була епіцентром пандемії в Італії.

За добу зафіксовано 17 випадків смерті серед інфікованих, загальна кількість померлих становить 17011.

"Якщо число інфікованих людей і кількість людей в лікарнях, особливо у відділеннях інтенсивної терапії, збільшиться, ми знову зіткнемося з труднощами. Ми повинні зупинити цю криву, і для цього немає кращого способу, ніж дотримуватися правил", - заявив прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії 13 жовтня підписав новий надзвичайний указ, спрямований на подолання коронавірусної кризи.

Він передбачає заборону вечірок у всіх приміщеннях і на відкритому повітрі. Цивільні або релігійні церемонії, такі як весілля і хрестини, як і раніше дозволені відповідно до правил, встановлених попередніми указами. Але прийоми і заходи після церемоній тепер обмежені 30 гостями.