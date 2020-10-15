В Италии рекордный показатель новых случаев коронавируса, смертность - низкая

В Италии за последние сутки зафиксирован абсолютный рекорд заражения коронавируса - 7332 новых случая, в результате чего общее количество достигло 372 799.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Самый высокий показатель до сегодняшнего дня был зарегистрирован 21 марта, тогда было подтверждено 6557 случаев за один день. Но в том случае было проведено 26 336 тестов, а вчера было сделано 152 196 тестов, что является рекордом с начала пандемии.

1844 новых положительных результатов подтверждено в Ломбардии, из них 1032 в Милане. Как известно, весной Ломбардия была эпицентром пандемии в Италии.

За сутки зафиксировано 17 случаев смерти среди инфицированных, общее количество умерших составляет 17011.

"Если число инфицированных людей и количество людей в больницах, особенно в отделениях интенсивной терапии, увеличится, мы снова столкнемся с трудностями. Мы должны остановить эту кривую, и для этого нет лучшего способа, чем соблюдать правила", - заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Напомним, премьер-министр Италии 13 октября подписал новый чрезвычайный указ, направленный на преодоление коронавирусного кризиса.

Он предусматривает запрет вечеринок во всех помещениях и на открытом воздухе. Гражданские или религиозные церемонии, такие как свадьбы и крестины по-прежнему разрешены в соответствии с правилами, установленными предыдущими указами. Но приемы и мероприятия после церемоний теперь ограничены 30 гостями.