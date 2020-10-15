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Суд Мілана в четвер продовжить розгляд апеляції Марківа

Четвер, 15 жовтня 2020, 10:21

У четвер в Мілані відбудеться чергове засідання апеляційного суду у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МВС України.

На засіданні адвокати Марківа представлять суду факти некоректного перекладу слів Віталія під час розгляду справи у суді міста Павія, який засудив українця до 24 років ув’язнення, зазначили в міністерстві. 

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"Через абсолютно неправильне тлумачення слів Віталія присяжних суду міста Павія ввели в оману, кажучи, що Віталій Марків під час прослуховування у камері слідчого ізолятора нібито говорив про свою пряму причетність до загибелі італійського журналіста Андреа Рокеллі", - заявили в МВС.

Як повідомлялося, за підсумками другого засідання у справі Марківа Апеляційний суд в Мілані призначив додаткову експертизу запису прослуховування Марківа у СІЗО.

11 вересня сторона захисту Марківа подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази у справі загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року. 

Захисники сподіваються, що нові доказові дані стануть додатковим матеріалом, щоб переконати апеляційний суд винести виправдувальний вирок Віталію Марківу. Чи будуть ці докази долучені до розгляду справи у Мілані, має вирішити суддя.

Влітку минулого року суд присяжних Павії засудив бійця до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві італійця Андреа Роккеллі та Андрія Миронова.

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Італія
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