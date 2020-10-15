Суд Милана в четверг продолжит рассмотрение апелляции Маркива

В четверг в Милане состоится очередное заседание апелляционного суда по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

На заседании адвокаты Маркива представят суду факты некорректного перевода слов Виталия во время рассмотрения дела в суде города Павия, который приговорил украинца к 24 годам заключения, отметили в министерстве.

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"Из-за абсолютно неправильного толкования слов Виталия присяжных суда города Павия ввели в заблуждение, говоря, что Виталий Маркив во время прослушивания в камере следственного изолятора якобы говорил о своей прямой причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли", - заявили в МВД.

Как сообщалось, по итогам второго заседания по делу Маркива Апелляционный суд в Милане назначил дополнительную экспертизу записи прослушивания Маркива в СИЗО.

11 сентября сторона защиты Маркива подала в апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства по делу гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года.

Защитники надеются, что новые доказательные данные станут дополнительным материалом, чтобы убедить апелляционный суд вынести оправдательный приговор Виталию Маркивым. Будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела в Милане, должен решить судья.

Летом прошлого года суд присяжных Павии приговорил бойца к 24 годам лишения свободы за соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и Андрея Миронова.