Справа Марківа: суд призначив додаткову експертизу, відомі дати наступних засідань

За підсумками другого засідання Апеляційного суду в Мілані у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа призначено додаткову експертизу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває в Мілані, пише "Європейська правда".

За словами Авакова, йдеться про проведення експертизи запису прослуховування Марківа у СІЗО, на якому чути, як українець нібито сказав "я вбив" журналіста.

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"Адвокати з нашої сторони свої позиції заявили, призначена додаткова експертиза. Сторона обвинувачення намагається інтерпретувати непрямі слова Марківа з прослуховування в тюрмі. Ніби було сказано "вбили журналіста", а намагаються інтерпретувати ніби "я вбив", - цитує Авакова пресслужба МВС України.

За інформацією журналістки Ольги Токарюк, яка відстежує судовий процес над Марківим, експертизу і переклад усієї 50-хвилинної розмови, в якій нібито звучали ці слова, будуть робити двоє експертів - від обвинувачення і від захисту.

Рішення суду щодо клопотань адвокатів Марківа і держави Україна провести слідчі дії у Слов'янську і долучити нові докази поки що немає, додала Токарюк. Аваков заявив, що італійській стороні офіційно було запропоновано приїхати на місце подій, проте ніхто ні разу не приїхав.

Наступні засідання апеляційного суду призначено на 15 та 23 жовтня.

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11 вересня сторона захисту Марківа подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові виправдувальні докази у справі загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

Захисники сподіваються, що нові доказові дані стануть додатковим матеріалом, щоб переконати апеляційний суд винести виправдувальний вирок Віталію Марківу. Чи будуть ці докази долучені до розгляду справи у Мілані, має вирішити суддя.

Влітку минулого року суд присяжних Павії засудив бійця до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві італійця Андреа Роккеллі та Андрія Миронова.