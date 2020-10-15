Уряд Португалії повторно запровадив "стан лиха" через коронавірус

Уряд Португалії повторно ввів "стан лиха" через зростання числа нових випадків COVID-19, обмеживши зібрання до п'яти осіб і домагаючись схвалення парламенту для обов'язкового носіння масок у всіх громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Успіх нашої боротьби з цією пандемією залежить від особистої поведінки кожного з нас", - сказав прем'єр-міністр Антоніу Кошта, оголошуючи пакет нових заходів.

У Португалії краще, ніж в більшості західноєвропейських країн, вдається стримувати поширення вірусу, але в середу в країні була зареєстрована найбільше щоденна кількість нових випадків - 2072.

Кошта планує домогтися схвалення парламенту, щоб зробити додаток для відстеження "Stayaway Covid" обов'язковим в школах і на робочих місцях, а також розширити обов'язкове носіння маски у відкритих громадських місцях.

В очікуванні голосування Кошта закликав громадян застосовувати ці заходи самостійно. "Що стосується закону, ми повинні стежити за своєю совістю, щоб зупинити поширення", - сказав він.

Крім того, нові заходи негайно підвищують до 10 000 євро максимальні штрафи для магазинів, ресторанів та інших підприємств, які порушують правила боротьби з COVID-19.

На даний момент на весілля і хрещення не діє правило максимуму п'яти осіб. Вони обмежені до 50 осіб, але підлягають соціальному дистанціюванню і правилам використання масок.