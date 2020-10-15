Правительство Португалии повторно ввело "состояние бедствия" из-за коронавируса

Правительство Португалии повторно ввело "состояние бедствия" из-за роста числа новых случаев COVID-19, ограничив собрания до пяти человек и добиваясь одобрения парламента для обязательного ношения масок во всех общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Успех нашей борьбы с этой пандемией зависит от личного поведения каждого из нас", - сказал премьер-министр Антониу Кошта, объявляя пакет новых мер.

В Португалии лучше, чем в большинстве западноевропейских стран, удается сдерживать распространение вируса, но в среду в стране было зарегистрировано наибольшее ежедневное количество новых случаев - 2072.

Кошта планирует добиться одобрения парламента, чтобы сделать приложение для отслеживания "Stayaway Covid" обязательным в школах и на рабочих местах, а также расширить обязательное ношение маски в открытых общественных местах.

В ожидании голосования Кошта призвал граждан применять эти меры самостоятельно. "Что касается закона, мы должны следить за своей совестью, чтобы остановить распространение", - сказал он.

Кроме того, новые меры немедленно повышают до 10 000 евро максимальные штрафы для магазинов, ресторанов и других предприятий, которые нарушают правила борьбы с COVID-19.

На данный момент на свадьбу и крещение не действует правило максимума пяти человек. Они ограничены до 50 человек, но подлежат социальному дистанцированию и правилам использования масок.