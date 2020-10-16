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В Австрії затримали українця, розшукуваного за крадіжку банківських мільйонів в Україні

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 10:12

У Відні затримали українця, підозрюваного у розкраданні мільйонних кредитів під час банківської служби в Україні. 

Про це пише австрійське видання Kurier, повідомляє "Європейська правда".

"Слідчі Віденського управління кримінальної поліції затримали у Відні шахрая,  який переховувався з 2014 року", - інформує видання.

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Чоловік перебував у розшуку за міжнародним ордером на арешт за звинуваченням у розкраданні кредитів на суму близько 9 мільйонів євро, які він привласнив у якості банківського службовця в Україні в період з 2012 по 2014 рік.

Він втік за кордон після злочину і використовував підроблені документи.

Тепер 45-річний українець затриманий у Відні. Він перебуває під вартою і незабаром буде екстрадований, підкреслює видання.

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