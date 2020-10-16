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В Австрии задержали украинца, разыскиваемого за кражу банковских миллионов в Украине

Пятница, 16 октября 2020, 10:12

В Вене задержали украинца, подозреваемого в хищении миллионных кредитов во время банковской службы в Украине.

Об этом пишет австрийское издание Kurier, сообщает "Европейская правда".

"Следователи Венского управления криминальной полиции задержали в Вене мошенника, который скрывался с 2014 года", - информирует издание.

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Мужчина находился в розыске по международному ордеру на арест по обвинению в хищении кредитов на сумму около 9 млн евро, которые он присвоил в качестве банковского служащего в Украине в период с 2012 по 2014 год.

Он бежал за границу после преступления и использовал поддельные документы.

Теперь 45-летний украинец задержан в Вене. Он находится под стражей и вскоре будет экстрадирован, подчеркивает издание.

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