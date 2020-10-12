Греція і Туреччина обмінялися новими звинуваченнями через Східне Середземномор’я

Греція звинуватила Туреччину у тому, що їй не можна довіряти, через чергову відправку розвідувального судна в спірні води в Східному Середземномор'ї і організацію часткового відкриття покинутого курорту на етнічно розділеному Кіпрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

"Туреччина довела, що їй не можна довіряти. Всі ті, хто вірив, що Туреччина мала на увазі все, що вона сказала перед Європейським самітом 1-2 жовтня, тепер змінюють думку", - заявив офіційний представник уряду Греції Стеліос Петсас.

Раніше в понеділок Туреччина випустила морський консультативний висновок про те, що вона планує направити в цей регіон дослідницьке судно Oruc Reis, викликавши різку критику з боку Греції.

У відповідь на звинувачення Афін Анкара заявила, що у Греції немає права на протест щодо розвідувальних робіт на відстані 15 км від турецького узбережжя.

"Неприпустимо, щоб існувала опозиція проти нашої країни, яка має найдовшу берегову лінію в Східному Середземномор'ї і яка діє в 15 кілометрах від її материкової частини", - йдеться в заяві МЗС Туреччини. Відомство додало, що критика Греції є "необґрунтованими звинуваченнями, що не мають ніякого відношення до міжнародного права".

Як повідомлялося, лідери ЄС звинуватили Туреччину у порушенні міжнародного права через бурові роботи у Східному Середземномор’ї і заявили, що залишають за собою можливість запровадження санкцій.

Нагадаємо, 1 жовтня НАТО оголосив про створення двостороннього військового механізму для вирішення конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї.

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