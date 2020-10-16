Франция и Германия призвали Турцию прекратить провокации в Средиземноморье

Франция и Германия обвинили Турцию в четверг, 15 октября, в продолжении провокаций в отношении стран Евросоюза ее действиями в восточном Средиземноморье и призвали Анкару объяснить свои позиции в ближайшие недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Несмотря на соглашение саммита ЕС от 2 октября, направленное на то, чтобы убедить Анкару прекратить разведку природного газа в спорных водах, Турция заявила в среду, что возобновляет работу своего исследовательского судна.

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Турция отвела судно в прошлом месяце, незадолго до саммита ЕС, на котором обсуждались экономические санкции, только для того, чтобы в понедельник передислоцировать его.

ЕС заявил, что рассмотрит возможность введения санкций в отношении Турции на саммите в декабре.

"Нам ясно, что Турция постоянно осуществляет провокационные действия, которые недопустимы", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции вместе со своими немецким и польским коллегами.

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Он сказал, что мяч находится на поле Анкары, но предупредил, что Европейский Союз готов изменить баланс сил, если Турция не вернется к диалогу.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что решение Турции отправить судно обратно в Средиземное море "недопустимо".

Отвечая на вопрос о возможности введения санкций ЕС, он сказал, что блок примет решение о том, как реагировать, в ближайшие недели.

Между тем в ЕС есть несколько стран, которые выступают против турецких санкций. Среди них Венгрия, Италия и Испания.