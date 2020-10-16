У Німеччині вперше зафіксували понад 7 тисяч випадків коронавірусу за добу
У Німеччині зареєстровано 7334 випадки зараження коронавірусом за останні 24 години, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Попередній антирекорд був зафіксований днем раніше (6638 випадків), тоді як раніше пік зараження, що становив близько 6300 щоденних випадків, припадав на кінець березня, але, ймовірно, в той час було значно більше випадків, оскільки можливості тестування були меншими.
Також за добу зафіксовано 24 смерті серед інфікованих.
Є побоювання з приводу зростання числа пацієнтів в інтенсивній терапії. У четвер 655 пацієнтів знаходилися у відділенні інтенсивної терапії, 329 - на штучній вентиляції легенів.
З початку пандемії в Німеччині підтверджено 348 557 випадків Covid-19, померли 9734 людини померли.
Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і глави урядів федеральних земель домовилися про посилення протиепідемічних заходів у країні на тлі зростання нових випадків інфікування.