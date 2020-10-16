У Німеччині вперше зафіксували понад 7 тисяч випадків коронавірусу за добу

У Німеччині зареєстровано 7334 випадки зараження коронавірусом за останні 24 години, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Попередній антирекорд був зафіксований днем ​​раніше (6638 випадків), тоді як раніше пік зараження, що становив близько 6300 щоденних випадків, припадав на кінець березня, але, ймовірно, в той час було значно більше випадків, оскільки можливості тестування були меншими.

Також за добу зафіксовано 24 смерті серед інфікованих.

Є побоювання з приводу зростання числа пацієнтів в інтенсивній терапії. У четвер 655 пацієнтів знаходилися у відділенні інтенсивної терапії, 329 - на штучній вентиляції легенів.

З початку пандемії в Німеччині підтверджено 348 557 випадків Covid-19, померли 9734 людини померли.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і глави урядів федеральних земель домовилися про посилення протиепідемічних заходів у країні на тлі зростання нових випадків інфікування.