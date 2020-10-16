В Германии впервые зафиксировали более 7000 случаев коронавируса в сутки
В Германии зарегистрировано 7334 случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ранее (6638 случаев), тогда как ранее пик заражения, составлял около 6300 ежедневных случаев, приходился на конец марта, но, вероятно, в то время было значительно больше случаев, поскольку возможности тестирования были меньше.
Также за сутки зафиксировано 24 смерти среди инфицированных.
Есть опасения по поводу роста числа пациентов в интенсивной терапии. В четверг 655 пациентов находились в отделении интенсивной терапии, 329 - на искусственной вентиляции легких.
С начала пандемии в Германии подтверждено 348557 случаев Covid-19, умерли 9734 человека умерли.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель договорились об усилении противоэпидемических мер в стране на фоне роста новых случаев инфицирования.