В Германии впервые зафиксировали более 7000 случаев коронавируса в сутки

В Германии зарегистрировано 7334 случая заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ​​ранее (6638 случаев), тогда как ранее пик заражения, составлял около 6300 ежедневных случаев, приходился на конец марта, но, вероятно, в то время было значительно больше случаев, поскольку возможности тестирования были меньше.

Также за сутки зафиксировано 24 смерти среди инфицированных.

Есть опасения по поводу роста числа пациентов в интенсивной терапии. В четверг 655 пациентов находились в отделении интенсивной терапии, 329 - на искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Германии подтверждено 348557 случаев Covid-19, умерли 9734 человека умерли.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель договорились об усилении противоэпидемических мер в стране на фоне роста новых случаев инфицирования.