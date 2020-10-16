Лідери ЄС домовились спілкуватись частіше через другу хвилю COVID-19

Лідери Європейського Союзу погодилися спілкуватись у форматі відеоконференцій практично щотижня, щоб краще координувати свої кроки на тлі другої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін на саміті лідерів Євросоюзу в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Була домовленість про те, що ми майже щотижня будемо проводити консультації між собою щодо найкращих методів та найкращих підходів для боротьби з цією другою хвилею поширення COVID-19", - сказав Мартін.

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Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що регулярні відеоконференції допоможуть координувати дії країн щодо обмежувальних заходів, вакцинування та методів лікування.

У перші місяці пандемії 27 країн ЄС боролися з COVID-19 за допомогою різних, а іноді зовсім протилежних заходів.

Очікується, що більш тісна координація дозволить уникнути розбіжностей, які спостерігалися на початку пандемії.

В останні тижні і місяці між державами ЄС виник певний ступінь координації з деяких питань, таких як закупівля вакцині і загальні необов'язкові критерії для оцінки серйозності епідемії на національному рівні.

Але національні заходи, як і раніше, сильно відрізняються.

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Рішення про регулярні відеоконференції було прийнято пізно ввечері в четвер після того, як президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн довелося раптово покинути саміт Євросоюзу і вирушити на профілактичний карантин після контакту з інфікованою людиною.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також була змушена покинути зустріч в п'ятницю, щоб самоізолюватись.