Лидеры ЕС договорились общаться чаще из-за второй волны COVID-19

Лидеры Европейского Союза согласились общаться в формате видеоконференций практически каждую неделю, чтобы лучше координировать свои шаги на фоне второй волны пандемии коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин на саммите лидеров Евросоюза в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Была договоренность о том, что мы почти каждую неделю будем проводить консультации между собой по поводу лучших методов и лучших подходов для борьбы с этой второй волной распространения COVID-19", - сказал Мартин.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что регулярные видеоконференции помогут координировать действия стран по поводу ограничительных мер, вакцинации и методов лечения.

В первые месяцы пандемии 27 стран ЕС боролись с COVID-19 с помощью различных, а иногда совершенно противоположных мер.

Ожидается, что более тесная координация позволит избежать разногласий, которые наблюдались в начале пандемии.

В последние недели и месяцы между государствами ЕС возникла определенная степень координации по некоторым вопросам, таким как закупка вакцин и общие необязательные критерии для оценки серьезности эпидемии на национальном уровне.

Но национальные меры по-прежнему сильно отличаются.

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Решение о регулярных видеоконференциях было принято поздно вечером в четверг после того, как президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось внезапно покинуть саммит Евросоюза и отправиться на профилактический карантин после контакта с инфицированным.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также была вынуждена покинуть встречу в пятницу, чтобы самоизолироваться.