В Італії не виключають комендантську годину і закриття шкіл через коронавірус

В Італії представники влади дискутують щодо подальших заходів для боротьби з коронавірусом у зв’язку зі зростанням кількості нових заражень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Зокрема, обговорюють можливе запровадження комендантської години з 10 години вечора, як це вже зробила Франція, та переведення шкіл на дистанційне навчання.

Крім цього, лунають пропозиції обмежити час роботи барів, ресторанів та інших закладів до 9 або 10 години вечора та посилити штрафи за порушення.

Прем’єр Джузеппе Конте ще сподівається уникнути повторного загальнонаціонального карантину за допомогою слабших обмежень, щоб не завдавати додаткової шкоди економіці країни.

За словами міністра охорони здоров’я Роберто Сперанци, ситуація в Італії "є серйозною і її не можна недооцінювати". В Мілані, який був одним з епіцентрів епідемії під час "першої хвилі", коефіцієнт поширення вірусу вже перевищив 2, тоді як "контрольованим" показником є 1.

15 жовтня в Італії вперше за час епідемії зареєстрували більше 8800 нових заражень, тоді як рекордом "першої хвилі" було близько 6,5 тисяч випадків за добу.

Нагадаємо, на початку цього тижня уряд країни вже посилив обмеження, заборонивши всі вечірки у приміщеннях і на відкритому повітрі та додатково обмеживши весілля та інші подібні святкування.