В Италии не исключают комендантского часа и закрытия школ из-за коронавируса

В Италии представители власти дискутируют о дальнейших мерах по борьбе с коронавирусом в связи с ростом количества новых заражений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

В частности, обсуждают возможное введение комендантского часа с 10:00 вечера, как это уже сделала Франция, и перевод школ на дистанционное обучение.

Кроме этого, звучат предложения ограничить время работы баров, ресторанов и других заведений до 9 или 10:00 вечера и ужесточить штрафы за нарушения.

Премьер Джузеппе Конте еще надеется избежать повторного общенационального карантина с помощью слабых ограничений, чтобы не наносить дополнительный ущерб экономике страны.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанцы, ситуация в Италии "является серьезной и ее нельзя недооценивать". В Милане, который был одним из эпицентров эпидемии во время "первой волны", коэффициент распространения вируса уже превысил 2, тогда как "контролируемым" показателем является 1.

15 октября в Италии впервые за время эпидемии зарегистрировали более 8800 новых заражений, тогда как рекордом "первой волны" было около 6500 случаев в сутки.

Напомним, в начале этой недели правительство страны уже усилило ограничения, запретив все вечеринки в помещениях и на открытом воздухе и дополнительно ограничив свадьбы и другие подобные празднования.