Злочинець, який з бивнем нарвала зупинив терориста у Лондоні, отримає помилування від королеви

Засуджений за вбивство чоловік, який, випущений з в’язниці на один день, зупинив озброєного терориста на Лондонському мосту разом із ще двома людьми, зможе отримати помилування і право на дострокове звільнення від королеви Британії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

42-річний Стівен Галлант, якого у 2005 році засудили до 17 років позбавлення волі за вбивство, зможе отримати помилування від королеви і право вийти з в’язниці на 10 місяців раніше, що є рідкісним випадком. Галлант зможе скористатися помилуванням у червні 2021 року.

У грудні 2019 року він зупинив на Лондонському мосту терориста Усмана Хана, озброєного ножами та фальшивим "поясом смертника". Це був перший раз, коли Галланта на один день випустили з в’язниці для участі у конференції на тему реабілітації ув’язнених.

28-річний Усман Хан також був запрошений на цей захід як колишній правопорушник, засуджений у 2012 році за підготовку теракту у Лондоні. Він прийшов озброєним - з двома ножами та фальшивим поясом смертника, і напав на співорганізаторів конференції, смертельно поранивши двох. Галлант схопив зі стіни бивень нарвала, який висів там як декорація, та погнався за Ханом надвір, де зміг зупинити його на Лондонському мосту.

У міністерстві юстиції Британії зазначили, що королеві порадили застосувати право на помилування за "виняткову хоробрість Галланта, дії якого допомогли врятувати життя інших людей, всупереч великій загрозі для його власного життя".

З огляду на ці обставини, рішення про його можливе дострокове звільнення підтримала навіть родина пожежника Беррі Джексона, за вбивство якого Галлант відбуває покарання.

"У мене змішані почуття, але те, що відбулося на Лондонському мосту, показує, як можуть змінюватися люди", - розповів репортерам син вбитого Джексона.

Перед цим останній раз королівське помилування застосовувалося до колишнього лідера Ірландської республіканської армії та інформатора поліції Шона О’Каллагана, якого звільнили з ув’язнення 25 років тому.