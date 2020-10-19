У Бельгії заявили, що ситуація з коронавірусом гірша, ніж у березні

Ситуація в сфері охорони здоров'я в Бельгії гірша, ніж в березні, під час першої хвилі пандемії COVID-19, оскільки випадки зараження досягли нового максимуму, а кількість людей в лікарнях подвоюється кожного тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ситуація серйозна. Вона гірше, ніж 18 березня, коли було прийнято рішення про національний карантин", - сказав Де Кроо.

Щоб уповільнити другу хвилю коронавірусу, уряд наказав закрити бари і ресторани по всій країні на чотири тижні. Більшість співробітників повинні працювати з дому, і з півночі понеділка починається нічна комендантська година.

Число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, яке становило 412 в неділю, подвоюється кожні вісім-дев'ять днів, і половина з них перебуває на апаратах штучної вентиляції легенів.

Тим часом кількість пацієнтів у лікарнях кожного тижня збільшується вдвічі. 17 жовтня в лікарню потрапили 351 осіб, що більше половини піку в 629 осіб на 28 березня.

Представник Міністерства охорони здоров'я Ів Ван Летхем повідомив на пресконференції, що на цьому тижні число пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії перевищить 500 осіб.

"Яким би не був ефект від цих заходів, до кінця цього місяця у нас буде 1000 пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії", - сказав він.