В Бельгии заявили, что ситуация с коронавирусом хуже, чем в марте

Ситуация в сфере здравоохранения в Бельгии хуже, чем в марте, во время первой волны пандемии COVID-19, поскольку случаи заражения достигли нового максимума, а количество людей в больницах удваивается каждую неделю.

Об этом заявил премьер-министр Александр Де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Ситуация серьезная. Она хуже, чем 18 марта, когда было принято решение о национальном карантине", - сказал Де Кроо.

Чтобы замедлить вторую волну коронавируса, правительство приказало закрыть бары и рестораны по всей стране на четыре недели. Большинство сотрудников должны работать из дома, и с полуночи понедельника начинается ночной комендантский час.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии, которое составило 412 в воскресенье, удваивается каждые восемь-девять дней, и половина из них находится на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Между тем количество пациентов в больницах каждую неделю увеличивается вдвое. 17 октября в больницу попал 351 человек, что больше половины пика в 629 человек на 28 марта.

Представитель Министерства здравоохранения Ив Ван Летхем сообщил на пресс-конференции, что на этой неделе число пациентов в отделениях интенсивной терапии превысит 500 человек.

"Каким бы ни был эффект от этих мер, до конца этого месяца у нас будет 1000 пациентов в отделениях интенсивной терапии", - сказал он.