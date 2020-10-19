В Бельгии заявили, что ситуация с коронавирусом хуже, чем в марте
Ситуация в сфере здравоохранения в Бельгии хуже, чем в марте, во время первой волны пандемии COVID-19, поскольку случаи заражения достигли нового максимума, а количество людей в больницах удваивается каждую неделю.
Об этом заявил премьер-министр Александр Де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Ситуация серьезная. Она хуже, чем 18 марта, когда было принято решение о национальном карантине", - сказал Де Кроо.
Чтобы замедлить вторую волну коронавируса, правительство приказало закрыть бары и рестораны по всей стране на четыре недели. Большинство сотрудников должны работать из дома, и с полуночи понедельника начинается ночной комендантский час.
Число пациентов в отделениях интенсивной терапии, которое составило 412 в воскресенье, удваивается каждые восемь-девять дней, и половина из них находится на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Между тем количество пациентов в больницах каждую неделю увеличивается вдвое. 17 октября в больницу попал 351 человек, что больше половины пика в 629 человек на 28 марта.
Представитель Министерства здравоохранения Ив Ван Летхем сообщил на пресс-конференции, что на этой неделе число пациентов в отделениях интенсивной терапии превысит 500 человек.
"Каким бы ни был эффект от этих мер, до конца этого месяца у нас будет 1000 пациентов в отделениях интенсивной терапии", - сказал он.