Туреччина розкритикувала ЄС за погрози санкцій

Турецьке міністерство закордонних справ заявило в п'ятницю, що багато з рішень саміту ЄС, що стосуються Туреччини, "відірвані від реальності".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На саміті Кіпр зняв своє вето на санкції щодо Білорусі, в той час як інші лідери ЄС запевнили Кіпр, що блок покарає Туреччину, якщо вона продовжить розвідку нафти і газу в спірних районах Середземного моря.

Кіпр наполягав на тому, щоб ЄС запровадив санкції проти Туреччини, але був задоволений компромісом, погодившись переглянути поведінку Туреччини в грудні і ввести санкції тоді, якщо її "провокації" не припиняться.

"Неконструктивно продовжувати використовувати мову санкцій і описувати кроки, зроблені нашою країною для захисту наших прав і прав турків-кіпріотів, як незаконні", - йдеться в заяві МЗС Туреччини.

"Хоча в рішеннях, що стосуються нашої країни, були деякі позитивні елементи, багато областей відірвані від реальності", - заявили в МЗС Туреччини.

Відомство стверджує, що грецькі і турецькі кіпріоти повинні бути об'єднані для створення механізму координації своєї діяльності з видобутку вуглеводнів і забезпечення справедливого розподілу доходів між двома сторонами розділеного острова.

"До тих пір, поки це не буде досягнуто, кіпрсько-турецька сторона буде продовжувати свою вуглеводневу діяльність за допомогою (турецької енергетичної компанії) TPAO", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, лідери ЄС звинуватили Туреччину у порушенні міжнародного права через бурові роботи у Східному Середземномор’ї і заявили, що залишають за собою можливість запровадження санкцій.