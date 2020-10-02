Турция раскритиковала ЕС за угрозы санкций

Турецкое министерство иностранных дел заявило в пятницу, что многие из решений саммита ЕС, касающиеся Турции, "оторваны от реальности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На саммите Кипр снял свое вето на санкции в отношении Беларуси, в то время как другие лидеры ЕС заверили Кипр, что блок накажет Турцию, если она продолжит разведку нефти и газа в спорных районах Средиземного моря.

Кипр настаивал на том, чтобы ЕС ввел санкции против Турции, но был доволен компромиссом, согласившись пересмотреть поведение Турции в декабре и ввести санкции тогда, если ее "провокации" не прекратятся.

"Неконструктивно продолжать использовать язык санкций и описывать шаги, сделанные нашей страной для защиты наших прав и прав турок-киприотов, как незаконные", - говорится в заявлении МИД Турции.

"Хотя в решениях, касающихся нашей страны, были некоторые положительные элементы, много областей оторваны от реальности", - заявили в МИД Турции.

Ведомство утверждает, что греческие и турецкие киприоты должны быть объединены для создания механизма координации своей деятельности по добыче углеводородов и обеспечения справедливого распределения доходов между двумя сторонами разделенного острова.

"До тех пор, пока это не будет достигнуто, кипрско-турецкая сторона будет продолжать свою углеводородную деятельность с помощью (турецкой энергетической компании) TPAO", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, лидеры ЕС обвинили Турцию в нарушении международного права из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье и заявили, что оставляют за собой возможность введения санкций.