Саміт ЄС закликав до негайного перемир’я у Нагірному Карабаху

Лідери Європейського Союзу закликали до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху, застерігши від зовнішнього втручання у конфлікт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у висновках саміту лідерів Євросоюзу, що відбувся 1-2 жовтня.

"Європейська рада закликає до негайного припинення бойових дій і наполегливо закликає сторони знову заявити про свою прихильність стійкому припиненню вогню і мирному врегулюванню конфлікту", - йдеться у заяві за підсумками саміту.

Лідери ЄС наполягають на неприпустимості загибелі мирного населення.

"У конфлікту не може бути ні військового вирішення, ні будь-якого зовнішнього втручання. Азербайджан і Вірменія мають почати предметні переговори без попередніх умов", - сказано у заяві.

Лідери ЄС висловили свою підтримку співголовам Мінської групи ОБСЄ і закликали главу дипломатії Євросоюзу вивчити питання про подальшу підтримку ЄС в процесі мирного врегулювання.

Інтенсивні бойові дії на лінії зіткнення між Азербайджаном та самопроголошеним Нагірним Карабахом тривають з 27 вересня.

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