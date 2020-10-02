Саммит ЕС призвал к немедленному перемирию в Нагорном Карабахе

Лидеры Европейского Союза призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, предостерегая от внешнего вмешательства в конфликт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в выводах саммита лидеров Евросоюза, который состоялся 1-2 октября.

"Европейский совет призывает к немедленному прекращению боевых действий и настоятельно призывает стороны вновь заявить о своей приверженности устойчивому прекращению огня и мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении по итогам саммита.

Лидеры ЕС настаивают на недопустимости гибели мирного населения.

"В конфликте не может быть ни военного решения, ни какого-либо внешнего вмешательства. Азербайджан и Армения должны начать предметные переговоры без предварительных условий", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС выразили свою поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ и призвали главу дипломатии Евросоюза изучить вопрос о дальнейшей поддержке ЕС в процессе мирного урегулирования.

Интенсивные боевые действия на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются с 27 сентября.

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