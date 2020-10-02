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Британія слідом за ЄС запровадила нові санкції за Керченський міст

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 17:48

Велика Британія наступного дня після аналогічного кроку ЄС запровадила санкції проти фізичних осіб і компаній, пов'язаних із будівництвом Керченського мосту. 

Про відповідне рішення у п'ятницю проінформувало британське міністерство фінансів, пише "Європейська правда". 

До санкційцного списку внесли Александра Ганова, генерального директора "Гранд Сервис Экспресс", яка здійснює залізничне сполучення між Росією і незаконно анексованим Кримом, та Леоніда Риженькіна, заступника генерального директора з інфраструктурних проєктів ТОВ "Стройгазмонтаж", який з 2015 року займався будівництво моста через Керченську протоку. 

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Під санкції потрапили також  "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", "Крымская железная дорога" і "Крымская первая страховая компания".

Активи, які належать цим особам і структурам, будуть заморожені у юрисдикції Британії.

Напередодні свої санкції проти цих осіб та компаній запровадив Європейський Союз.

У серпні 2018 року уряд Великої Британії додав у санкційний список шість компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Як відомо, уряд Британії розробив національний режим санкцій щодо Росії, який діє після Brexit.

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