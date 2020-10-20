Зеленський: ми продовжуємо втілення стандартів НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує втілювати стандарти НАТО для зміцнення своєї обороноздатності.

Про це він сказав під час щорічного послання президента до Верховної Ради, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський у своїй промові перерахував кроки, які зміцнили партнерство з Альянсом за час його президентства.

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"Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Ми перевели Генштаб на типову структуру держав-членів НАТО.

Ми успішно провели спільні навчання "Репід Трайдент". Ми продовжуємо втілення стандартів НАТО та сумісність наших військ з військами Альянсу", - заявив Зеленський.

Він зазначив, найголовніше, що слід зробити для українських військових, це "забезпечення максимально гідних умов для них і їхніх сімей".

"Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити на суші, у воді, в повітрі і кіберпросторі, щоб більше ні в кого не виникало думки, що можна посягнути на наш суверенітет... або відібрати в України частину територій без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи", - сказав глава держави.

Під час візиту до Британії в жовтні Зеленський заявив, що Україна йде до НАТО, і відкинув тезу про те, що майбутнє членство в Альянсі є "фантастикою".

Як відомо, у новій стратегії національної безпеки Зеленський дав вказівку отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО.

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