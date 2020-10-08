Зеленський у Британії: Україні потрібен ПДЧ в НАТО
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном у Лондоні закликав надати Україні План дій щодо членства в НАТО.
Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в прямій трансляції на сторінці в Facebook, повідомляє "Європейська правда".
"Окремо говорили про НАТО. Наш президент був дуже чітким: він сказав, що Україні потрібен План дій щодо членства, і що членство в НАТО сприятиме українській безпеці і обороні", - зазначив Кулеба.
Він наголосив, що нова угода про стратегічне партнерство, яку у четвер підписали Україна і Британія, означатиме, серед іншого, більше співробітництва у безпековій сфері.
Як відомо, у новій стратегії національної безпеки Зеленський дав вказівку отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО.
Зеленський також закликав активізувати процес реформ, аби приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО.
Як повідомляла "ЄвроПравда", крім угоди про стратегічне партнерство Україна і Британія 7 жовтня підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ - зокрема, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.
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