Зеленський у Британії: Україні потрібен ПДЧ в НАТО

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Борисом Джонсоном у Лондоні закликав надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба в прямій трансляції на сторінці в Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Окремо говорили про НАТО. Наш президент був дуже чітким: він сказав, що Україні потрібен План дій щодо членства, і що членство в НАТО сприятиме українській безпеці і обороні", - зазначив Кулеба.

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Він наголосив, що нова угода про стратегічне партнерство, яку у четвер підписали Україна і Британія, означатиме, серед іншого, більше співробітництва у безпековій сфері.

Як відомо, у новій стратегії національної безпеки Зеленський дав вказівку отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО.

Зеленський також закликав активізувати процес реформ, аби приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО.

Як повідомляла "ЄвроПравда", крім угоди про стратегічне партнерство Україна і Британія 7 жовтня підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ - зокрема, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.

Детальніше про цей проєкт читайте в статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС"