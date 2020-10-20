Зеленский: мы продолжаем воплощение стандартов НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает воплощать стандарты НАТО для укрепления своей обороноспособности.

Об этом он сказал во время ежегодного послания президента к Верховной Раде, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский в своей речи перечислил шаги, которые укрепили партнерство с Альянсом за время его президентства.

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"Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Мы перевели Генштаб в типичную структуру государств-членов НАТО.

Мы успешно провели совместные учения "Репид Трайдент". Мы продолжаем воплощение стандартам НАТО и совместимость наших войск с войсками Альянса", - заявил Зеленский.

Он отметил, самое главное, что следует сделать для украинских военных, это "обеспечение максимально достойных условий для них и их семей".

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве, чтобы больше ни у кого не возникало мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет... или отобрать у Украины часть территорий без единого выстрела. Этого не будет никогда ", - сказал глава государства.

Во время визита в Британию в октябре Зеленский заявил, что Украина идет в НАТО, и отверг тезис о том, что будущее членство в Альянсе является "фантастикой".

Как известно, в новой стратегии национальной безопасности Зеленский дал указание получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

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